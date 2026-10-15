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«Никогда не думал об этом». Леброн признался, что не стремился стать похожим на Джордана

«Никогда не думал об этом». Леброн признался, что не стремился стать похожим на Джордана
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41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», назвал баскетболистов, которые повлияли на формирование его стиля игры, а также прояснил роль легендарного Майкла Джордана в своём становлении.

«Когда я только начинал играть в баскетбол, хоть и я обожал Майкла Джордана, никогда не думал, что смогу стать таким, как он. Поэтому я больше ассоциировал себя с Пенни Хардуэем. Именно Пенни и Грант Хилл сформировали мою игру. Да, именно эти двое действительно помогли сформировать мою игру, поскольку я смотрел их матчи, а игра, которой меня учили мои тренеры в младших лигах, была почти идентична стилю Пенни и Гранта Хилла.

Так что они оказали большое влияние на формирование моей игры. Майкл Джордан вдохновил меня заняться этим видом спорта, но именно Пенни и Грант Хилл повлияли непосредственно на развитие моего стиля игры», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

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