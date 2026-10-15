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«Было похоже на поход в кино». Леброн — о просмотре игр с участием Джордана в детстве

«Было похоже на поход в кино». Леброн — о просмотре игр с участием Джордана в детстве
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41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», поделился впечатлениями насчёт просмотра матчей НБА с участием легендарного Майкла Джордана в детстве.

«В детстве, когда я только начал по-настоящему смотреть баскетбол НБА, моими любимыми игроками были Майкл Джордан и Анферни Хардуэй. Это были мои два любимчика.

Конечно, когда у нас наконец-то появилось кабельное телевидение, когда оно наконец-то появилось в нашем доме, мы смотрели НБА. Я раньше смотрел игры «Чикаго» и, бог ты мой, это было похоже на поход в кино», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

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