Фото: экс-тренер УНИКСа Перасович провёл первую тренировку с игроками «Басконии»

64-летний хорватский тренер Велимир Перасович провёл первую тренировку с игроками испанского коллектива Евролиги «Баскония».

Фото: Пресс-служба «Басконии»

Фото: Пресс-служба «Басконии»

Фото: Пресс-служба «Басконии»

Напомним, контракт Перасовича с «Басконией» заключён на два года — до конца сезона-2027/2028. Первый матч, на котором хорватский специалист будет руководить коллективом Евролиги, состоится сегодня, 15 октября. Соперником выступит «Виртус» из Болоньи.

С 253 матчами во главе сине-гранатовой скамейки Велимир является вторым тренером с наибольшим количеством матчей в истории «Басконии».

С ним «Баскония» завоевала Кубок Короля и Суперкубок, он вывел виторийский коллектив в его последний «Финал четырёх» в 2016 году. С 2021 по 2026 год он руководил казанским УНИКСом.