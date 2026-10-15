17 очков легионера из Дании помогли «Фенербахче» победить «Партизан» в матче Евролиги

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между турецким клубом «Фенербахче» и сербской командой «Партизан». Встреча завершилась в пользу коллектива из Стамбула со счётом 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21).

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 32-летний лёгкий форвард датчанин Шейвон Шилдс. Ему удалось набрать 17 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе клуба из Белграда стал 27-летний пуэрто-риканский защитник Итан Томпсон. Он на