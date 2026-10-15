15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Партизан, результат матча 15 октября 2026, счет 74:65, Евролига – 2026/2027

17 очков легионера из Дании помогли «Фенербахче» победить «Партизан» в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между турецким клубом «Фенербахче» и сербской командой «Партизан». Встреча завершилась в пользу коллектива из Стамбула со счётом 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
15 октября 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
74 : 65
Партизан
Белград, Сербия
Фенербахче: Ларкин, Бингэм, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хортон-Такер, Джузэнг, Форрест, Ки, Клайберн, Шилдс, Саргюнас
Партизан: Оллман, Джонс, Вильдоса, Томпсон, Танаскович, Стивенс, Хэйс, Лакич, Джекири, Пайола, Ловернь, Си

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 32-летний лёгкий форвард датчанин Шейвон Шилдс. Ему удалось набрать 17 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе клуба из Белграда стал 27-летний пуэрто-риканский защитник Итан Томпсон. Он на