15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реал — АСВЕЛ, результат матча 15 октября 2026, счет 111:92, Евролига – 2026/2027

26 очков легионера из Доминиканской Республики помогли «Реалу» победить АСВЕЛ в Евролиге
Комментарии

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между мадридским клубом «Реал» и французской командой АСВЕЛ. Встреча завершилась в пользу коллектива из Испании со счётом 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
111 : 92
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Смит, Луваву-Кабарро, Прадилья, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Маледон, Янтунен, Тавареш, Фелис, Джонс
АСВЕЛ: Кейл, Фодзо Дада, Вашингтон Мл., Sanz, Масса, Джексон, Гач, Боломбой, Лайти, Бессон, Пон, Сестина

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал 29-летний разыгрывающий защитник Андрес Фелис, представляющий Доминиканскую Республику. Ему удалось набрать 26 очков, сделать четыре подбора, отда