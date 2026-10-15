26 очков легионера из Доминиканской Республики помогли «Реалу» победить АСВЕЛ в Евролиге

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027 между мадридским клубом «Реал» и французской командой АСВЕЛ. Встреча завершилась в пользу коллектива из Испании со счётом 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21).

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал 29-летний разыгрывающий защитник Андрес Фелис, представляющий Доминиканскую Республику. Ему удалось набрать 26 очков, сделать четыре подбора, отда