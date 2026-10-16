15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2026/2027: результаты на 15 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей на 15 октября
Комментарии

В четверг, 15 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся первый игровой день 6-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Евролига. Результаты матчей на 15 октября (время московское):

«Фенербахче» — «Партизан» — 74:65;
«Олимпия» — «Дубай» — 97:101;
«Валенсия» — «Маккаби» Тель-Авив — 88:91;
«Реал» Мадрид — АСВЕЛ — 111:92.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Ранее Ябуселе рассказал, как болельщики «Партизана» плевались в него и кидали разные предметы.

Материалы по теме
Ябуселе рассказал, как болельщики «Партизана» плевались в него и кидали разные предметы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android