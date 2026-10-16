В четверг, 15 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся первый игровой день 6-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Евролига. Результаты матчей на 15 октября (время московское):

«Фенербахче» — «Партизан» — 74:65;

«Олимпия» — «Дубай» — 97:101;

«Валенсия» — «Маккаби» Тель-Авив — 88:91;

«Реал» Мадрид — АСВЕЛ — 111:92.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

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