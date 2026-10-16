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Результаты предсезонных матчей НБА в ночь с 15 на 16 октября 2026 года

Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 16 октября
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В ночь с 15 на 16 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 15 на 16 октября:

«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 122:120;
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:89.

Начало регулярного чемпионата нового сезона запланировано на 20 октября. Регулярка продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».

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