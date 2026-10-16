В пятницу, 16 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день 6-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Евролига. Расписание матчей на 16 октября (время московское):

20:00 — «Бешикташ» – «Бавария»;

20:00 — «Жальгирис» – «Анадолу Эфес»;

21:00 — «Црвена Звезда» – «Париж»;

21:15 — «Панатинаикос» – «Хапоэль» Тель-Авив;

21:30 — «Виртус» Болонья – «Баскония»;

21:30 — «Барселона» – «Олимпиакос».

Свой дебютный матч в роли главного тренера после возвращения в «Басконию» совершит Велимир Перасович, который с 2021 по 2026 год руководил казанским УНИКСом.