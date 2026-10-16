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Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2026/2027 на 16 октября 2026 года

Евролига: расписание матчей на 16 октября
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В пятницу, 16 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день 6-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Евролига. Расписание матчей на 16 октября (время московское):

20:00 — «Бешикташ» – «Бавария»;
20:00 — «Жальгирис» – «Анадолу Эфес»;
21:00 — «Црвена Звезда» – «Париж»;
21:15 — «Панатинаикос» – «Хапоэль» Тель-Авив;
21:30 — «Виртус» Болонья – «Баскония»;
21:30 — «Барселона» – «Олимпиакос».

Свой дебютный матч в роли главного тренера после возвращения в «Басконию» совершит Велимир Перасович, который с 2021 по 2026 год руководил казанским УНИКСом.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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