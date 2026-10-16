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Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 17 октября 2026 года

Расписание заключительного дня предсезонных матчей НБА в ночь на 17 октября 2026 года
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В ночь на 17 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится заключительный день предсезонных матчей, в рамках которого поклонников североамериканской лиги ожидает 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

НБА. Расписание предсезонных игр в ночь на 17 октября (время московское):

02:00 — «Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс»;
02:00 — «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс»;
02:00 — «Орландо Мэджик» — «Майами Хит»;
02:00 — «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»;
03:00 — «Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс»;
03:00 — «Мемфис Гриззлиз» — «Шарлотт Хорнетс»;
03:00 — «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс»;
03:00 — «Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз»;
03:00 — «Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз»;
05:00 — «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
05:00 — «Финикс Санз» — «Юта Джаз»;
05:30 — «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс».

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»: