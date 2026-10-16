Расписание заключительного дня предсезонных матчей НБА в ночь на 17 октября 2026 года

В ночь на 17 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится заключительный день предсезонных матчей, в рамках которого поклонников североамериканской лиги ожидает 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

НБА. Расписание предсезонных игр в ночь на 17 октября (время московское):

02:00 — «Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс»;

02:00 — «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс»;

02:00 — «Орландо Мэджик» — «Майами Хит»;

02:00 — «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»;

03:00 — «Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс»;

03:00 — «Мемфис Гриззлиз» — «Шарлотт Хорнетс»;

03:00 — «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс»;

03:00 — «Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз»;

03:00 — «Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз»;

05:00 — «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

05:00 — «Финикс Санз» — «Юта Джаз»;

05:30 — «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс».