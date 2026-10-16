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Вергун — о поражении от «Локо»: импонирует характер ребят — тех, кто заканчивал матч

Вергун — о поражении от «Локо»: импонирует характер ребят — тех, кто заканчивал матч
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Ростислав Вергун прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (74:96).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 74
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Найт - 20, Лопатин - 13, Квитковских - 11, Абдулбасиров - 10, Темиров - 5, Фирсов - 5, Ведищев - 4, Покушевски - 3, Самойленко - 3, Ворсулев - 1, Барашков
Автодор: Грин - 20, Пранаускис - 13, Шикалов - 10, Халдеев - 7, Фёдоров - 7, Шендеров - 7, Коско - 6, Захаров - 4, Холлис, Евсеев, Хаффман

«В любой победе не бывает всё хорошо, в любом поражении не всё так плохо. Безусловно, соперник был сильнее и заслуженно победил. Были вещи, которые мы должны были сделать лучше. Например, восемь потерь в третьей четверти, которые лишили нас шанса оставаться в игре. Плюс мы дали сопернику взять 19 подборов на нашем щите.

Но проиграть можно по-раз