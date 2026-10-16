Вергун — о поражении от «Локо»: импонирует характер ребят — тех, кто заканчивал матч

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Ростислав Вергун прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (74:96).

«В любой победе не бывает всё хорошо, в любом поражении не всё так плохо. Безусловно, соперник был сильнее и заслуженно победил. Были вещи, которые мы должны были сделать лучше. Например, восемь потерь в третьей четверти, которые лишили нас шанса оставаться в игре. Плюс мы дали сопернику взять 19 подборов на нашем щите.

Но проиграть можно по-раз