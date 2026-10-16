Генменеджеры НБА выбрали лучших игроков перед новым сезоном

В НБА провели опрос генеральных менеджеров команд перед стартом сезона-2026/2027 с целью определить лучших игроков и клубы.

Фото: nba.com

Опрос генеральных менеджеров команд НБА перед сезоном-2026/2027:

Кто лучший разыгрывающий в НБА?

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)— 67%.

2. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 20%.

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 10%.

4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 3%.

В прошлом году: Шей Гилджес-Александер — 73%.

Кто лучший атакующий защитник в НБА?

1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 73%.

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 13%.

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 10%.

4. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 3%.

В прошлом году: Энтони Эдвардс — 70%.

Кто лучший легкий форвард в НБА?

1. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 37%.

2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 33%.

3. Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») — 17%.

4. Также получили голоса: Яннис Адетокунбо («Майами Хит»); Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»); Джейлен Браун («Филадельфия Сиксерс»); Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).

В прошлом году: Лука Дончич — 40%.

Кто лучший тяжелый форвард в НБА?

1. Яннис Адетокунбо («Майами Хит») — 70%.

2. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 23%

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