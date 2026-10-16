Генменеджеры НБА выбрали лучших игроков перед новым сезоном

В НБА провели опрос генеральных менеджеров команд перед стартом сезона-2026/2027 с целью определить лучших игроков и клубы.
Фото: nba.com
Опрос генеральных менеджеров команд НБА перед сезоном-2026/2027:
Кто лучший разыгрывающий в НБА?
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)— 67%.
2. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 20%.
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 10%.
4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 3%.
В прошлом году: Шей Гилджес-Александер — 73%.
Кто лучший атакующий защитник в НБА?
1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 73%.
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 13%.
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 10%.
4. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 3%.
В прошлом году: Энтони Эдвардс — 70%.
Кто лучший легкий форвард в НБА?
1. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 37%.
2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 33%.
3. Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») — 17%.
4. Также получили голоса: Яннис Адетокунбо («Майами Хит»); Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»); Джейлен Браун («Филадельфия Сиксерс»); Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
В прошлом году: Лука Дончич — 40%.
Кто лучший тяжелый форвард в НБА?
1. Яннис Адетокунбо («Майами Хит») — 70%.
2. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 23%
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