Агент рассказал, как удалось договориться о переходе Маркуса Ховарда в «Зенит»

Агент американского защитника Маркуса Ховарда, перешедшего в клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», Давид Карро высказался о контракте подопечного с санкт-петербургским клубом.

«Было необходимо подобрать место, где Маркус мог бы оказаться счастлив и вновь стать лучшей версией себя, а также место, где всё это можно было бы свести воедино. Как вы понимаете, задача была сложной, ведь у него остался не один год по контракту, а целых два, и бонусом — это самый важный и сложный контракт в истории клуба, который был заключён с разными странами и налоговыми режимами. Так что нам нужно было всё это обсудить и принять. В своём роде это было немного похоже на финансовую инженерию и заняло больше времени, чем обычно.

Маркус приложил немало усилий, чтобы снова оказаться рядом с Душко Ивановичем, потому что с ним он был лучшим бомбардиром Евролиги и Лиги АСБ, и в то время мы все наблюдали его праймовую игру. Настало время перемен, и это произошло с большим взаимопониманием с обеих сторон. Снимаю шляпу перед тем, как клуб [«Баскония»] повёл себя в этой ситуации, и Маркус снова станет самим собой.

Этот переход не является ни арендой, ни трансфером. Это очень сложная операция, но Маркус получает те деньги, которые должен был получить, и каждый из двух клубов берёт на себя часть. «Баскония» освобождает очень крупную часть зарплатного бюджета. Аренду мы уже обсуждали в своё время, но она не имела смысла, так как она бы только вымотала и клуб, и Маркуса. Сейчас тебя отдают, потом возвращают, и приходится снова переживать ту же ситуацию. Идеальным вариантом был «Зенит», — сказал Карро в подкасте для портала Kiroleros.