Скончался чемпион НБА Клифф Хейган

В ночь на 16 октября стало известно, что в возрасте 94 лет умер легендарный американский форвард и тренер Клифф Хейган, об этом сообщил журналист Оскар Комбс в социальной сети Х. Причины смерти Хейгана не называются.

В 1951 году Клифф стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе команды «Кентукки Уайлдкэтс», а в 1958 году чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Сент-Луис Хокс» (нынешняя «Атланта Хоукс». — Прим. «Чемпионата»). Член Зала славы баскетбола с 1978 года.

Всего за карьеру в НБА сыграл 745 игр, в которых набрал 13 447 очков (в среднем 18,0 за игру), сделал 5116 подборов и 2242 передачи.

Последние три сезона карьеры провёл в АБА, выступая за клуб «Даллас Чеперрелс» (нынешний «Сан-Антонио Спёрс». — Прим. «Чемпионата»), за который сыграл 94 встречи.