15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович объяснил, чем недоволен командой в победной игре с «Автодором»

Томович объяснил, чем недоволен командой в победной игре с «Автодором»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался после победы над «Автодором» (96:74),

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 74
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Найт - 20, Лопатин - 13, Квитковских - 11, Абдулбасиров - 10, Темиров - 5, Фирсов - 5, Ведищев - 4, Покушевски - 3, Самойленко - 3, Ворсулев - 1, Барашков
Автодор: Грин - 20, Пранаускис - 13, Шикалов - 10, Халдеев - 7, Фёдоров - 7, Шендеров - 7, Коско - 6, Захаров - 4, Холлис, Евсеев, Хаффман

«То, как мы начали матч, делает меня чуть менее довольным итоговым результатом. В дальнейшем тоже могли решить исход игры заметно раньше, если бы в некоторых эпизодах лучше отыграли в обороне и принимали более взвешенные решения в атаке. Такие вещи должны делать надёжнее в следующих матчах.

Отдохнём, а потом у нас два дня, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с «Зенитом» — как физически, так и ментально. Пользуясь случаем, хочу пригласить как можно больше зрителей на этот матч. Болельщики — наша сила, и их поддержка невероятно важна для нас в игре против такого соперника. Приходите и дайте нам заряд