Томович объяснил, чем недоволен командой в победной игре с «Автодором»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался после победы над «Автодором» (96:74),

«То, как мы начали матч, делает меня чуть менее довольным итоговым результатом. В дальнейшем тоже могли решить исход игры заметно раньше, если бы в некоторых эпизодах лучше отыграли в обороне и принимали более взвешенные решения в атаке. Такие вещи должны делать надёжнее в следующих матчах.

Отдохнём, а потом у нас два дня, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с «Зенитом» — как физически, так и ментально. Пользуясь случаем, хочу пригласить как можно больше зрителей на этот матч. Болельщики — наша сила, и их поддержка невероятно важна для нас в игре против такого соперника. Приходите и дайте нам заряд