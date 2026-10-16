«Таких баскетболистов мало». Макси — о пользе участия Эмбиида в предсезонке

25-летний разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси оценил участие MVP НБА Джоэла Эмбиида в тренировочном лагере клуба.

«Участие Эмбиида в предсезонке и тренировочном лагере? Теперь можем добавить больше комбинаций. Бывали моменты, когда он был не здоров, и мы входили в игру и пытались учиться на ходу. Таких баскетболистов, как Джоэл, очень мало, и если у тебя нет опыта игры с ними.

Очень тяжело, очень сложно выучить определённые вещи. Так что, раз он здесь, мы можем отрабатывать эти вещи снова и снова. Прошло, типа, две-три недели, как мы просто отрабатываем и отрабатываем. Это хорошо», — приводит слова Макси ESPN.