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«Таких баскетболистов мало». Макси — о пользе участия Эмбиида в предсезонке

«Таких баскетболистов мало». Макси — о пользе участия Эмбиида в предсезонке
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25-летний разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси оценил участие MVP НБА Джоэла Эмбиида в тренировочном лагере клуба.

«Участие Эмбиида в предсезонке и тренировочном лагере? Теперь можем добавить больше комбинаций. Бывали моменты, когда он был не здоров, и мы входили в игру и пытались учиться на ходу. Таких баскетболистов, как Джоэл, очень мало, и если у тебя нет опыта игры с ними.

Очень тяжело, очень сложно выучить определённые вещи. Так что, раз он здесь, мы можем отрабатывать эти вещи снова и снова. Прошло, типа, две-три недели, как мы просто отрабатываем и отрабатываем. Это хорошо», — приводит слова Макси ESPN.

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