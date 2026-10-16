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В Южной Корее после запрета носить повязку игрок обмотал голову скотчем во время игры

В Южной Корее после запрета носить повязку игрок обмотал голову скотчем во время игры
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Во время матча регулярного чемпионата сезона-2026/2027 Корейской баскетбольной лиги (КБЛ) между командами «Самсунг Сеул Тандерс» и «ЭлДжи Сэйкерс» (93:86) произошёл забавный инцидент с участием форварда хозяев Лим Дон Йоном.

Дон Йон начал матч с повязкой на голове, которая запрещена правилами ФИБА. Судьи попросили игрока покинуть площадку, чтобы избавиться от аксессуара. После этого форвард взял скотч на скамейке запасных и перебинтовал им голову, зафиксировав свою шевелюру.

Фото: Кадр из трансляции

Реакция главного тренера

Реакция главного тренера

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На паркете баскетболист провёл 1:34 и не отличился ни одним полезным действием, а также не произвёл ни одной попытки броска.

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