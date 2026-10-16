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Эмбиид высказался о состоянии своего колена

Эмбиид высказался о состоянии своего колена
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32-летний американский центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», высказался о состоянии своего колена, из-за повреждения которого пропустил почти весь сезон-2025/2026.

«Считаю, очевидно, что моё колено было самой большой проблемой, и я о нём не думаю. Пока мы продолжаем делать то, что делали, мне больше не придётся о нём думать», — приводит слова Эмбиида издание ESPN.

На драфте 2014 года Джоэл был выбран командой «Филадельфией» под общим третьим номером. Стал третьим игроком из Камеруна в истории НБА.

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