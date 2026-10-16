Порзингис рассказал о своём восстановлении перед стартом новом сезона НБА

31-летний латвийский форвард НБА Кристапс Порзингис, выступающий за клуб «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал о своём восстановлении перед стартом сезона-2026/2027.

«Работаю с врачами и специалистами, чтобы понять, как как можно скорее полностью своё хорошее самочувствие. Честно говоря, мне становится всё лучше и лучше. Мне просто нужно сохранять терпение, и я верю, что скоро снова буду чувствовать себя отлично.

Это определённо было неприятно — иметь дело с проблемами со здоровьем, которые не можешь точно определить, вдобавок к травмам на протяжении всей моей карьеры. Так что это точно накопилось, однако мы справимся», — приводит слова Порзингиса ESPN.