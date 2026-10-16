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«Рассыпаемся как команда». Юдин ответил, чего не хватает «Уралмашу»

«Рассыпаемся как команда». Юдин ответил, чего не хватает «Уралмашу»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин прокомментировал поражение от УНИКСа(84:95).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Адамс - 26, Ратэн-Мэйс - 24, Рейнольдс - 19, Брайс - 7, Шаманич - 7, Беленицкий - 5, Маккормак - 4, Захаров - 3, Гудумак, Коновалов, Бабурин, Узинский
Уралмаш: Клемонс - 23, Герасимов - 17, Вольхин - 15, Эллис - 9, Попов - 7, Даглас - 5, Эфиани - 2, Тасич - 2, Кривых - 2, Абрамов - 2, Карданахишвили, М. Кулагин

«Поздравляю УНИКС с победой. Для нас этот матч получился неоднозначным. Исход во многом предопределила третья четверть. Уже в первом отрезке, а особенно в третьей десятиминутке, мы дали сопернику слишком много свободы. Казанцы набрали много лёгких мячей в быстрых прорывах и раннем нападении, отсюда их высокий процент двухочковых бросков. Это стало ключом к победе УНИКСа и нашему поражению.

Чего не хватает нашей команде? Я в очередной раз отметил, что в тяжёлые моменты, как в проигранных матчах с «Зенитом» и «Пармой», мы рассыпаемся как команда. Но в игре с УНИКСом, несмотря на большое отставание в третьей четверти, мы выиграли четвёртую. Это положительный момент. Учимся н