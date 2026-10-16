«Рассыпаемся как команда». Юдин ответил, чего не хватает «Уралмашу»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин прокомментировал поражение от УНИКСа(84:95).

«Поздравляю УНИКС с победой. Для нас этот матч получился неоднозначным. Исход во многом предопределила третья четверть. Уже в первом отрезке, а особенно в третьей десятиминутке, мы дали сопернику слишком много свободы. Казанцы набрали много лёгких мячей в быстрых прорывах и раннем нападении, отсюда их высокий процент двухочковых бросков. Это стало ключом к победе УНИКСа и нашему поражению.

Чего не хватает нашей команде? Я в очередной раз отметил, что в тяжёлые моменты, как в проигранных матчах с «Зенитом» и «Пармой», мы рассыпаемся как команда. Но в игре с УНИКСом, несмотря на большое отставание в третьей четверти, мы выиграли четвёртую. Это положительный момент. Учимся н