Кейд Каннингем заявил, что общественность недооценивает потенциал «Детройта»

Американский разыгрывающий и лидер «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем считает, что его команду продолжают недооценивать.

«Мне кажется, нас всё ещё немного недооценивают. Люди не особо отдают нам должное, хотя, возможно, мы это заслужили. Но в этом и есть вся прелесть. Мы не сильно зацикливаемся на таких вещах», — приводит слова Каннингема аккаунт omarisankofa в социальной сети Х.

Напомним, прошедший регулярный сезон стал для «Пистонс» историческим: команда первой в истории НБА в 82-матчевом формате утроила количество побед по сравнению с предыдущим сезоном, однако в плей-офф «Пистонс»

вылетели во втором раунде, уступив «Кливленд Кавальерс» (3-4 в серии).