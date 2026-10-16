Тренер «Лейкерс» Редик назвал слабые места команды перед стартом сезона-2026/2027

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик обозначил ключевые недостатки команды перед стартом нового сезона НБА.

«Я бы хотел, чтобы мы бережнее относились к мячу и совершали меньше потерь. И я хочу, чтобы мы гораздо лучше работали на щите в защите. Всё сводится к этим двум вещам: нам нужны прогресс в данных компонентах и повышенная концентрация.

В нападении требуется строгая организованность при сочетании определённых звеньев на паркете. И самое главное — хватит играть на публику, нужно просто делать простые и надёжные вещи. Что касается защиты: на последней тренировке мы провели три различных упражнения на отсечение соперника при борьбе за отскок. Это был наш главный акцент на последнем занятии», — приводит слова Редика mcten в социальной сети Х.

Напомним, Джей Джей Редик возглавляет «Лейкерс» с июня 2024 года. 26 сентября 2025 года клуб продлил соглашение до 2030 года. В межсезонье-2026 калифорнийскую команду покинул звёздный форвард Леброн Джеймс.