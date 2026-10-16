Тренер «Голден Стэйта» Керр: мы не будем обсуждать статус Порзингиса ежедневно

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал ситуацию с латвийским центровым Кристапсом Порзингисом, возвращение которого отложено на неопределённый срок.

«Суть в том, что мы не будем ежедневно отвечать на вопросы о его приходах, тренировках и активности. Он провёл встречу со мной, Майком [Данливи] и Риком [Селебрини]. Он будет с командой. Когда будет что сообщить, мы это сделаем. Мы уважаем его личные границы. Пока нет ничего нового. Мы хотим, чтобы он вернулся. Надеемся, что это случится», — приводит слова Керра издание The Athletic.

Ранее сам баскетболист рассказал о своём восстановлении.