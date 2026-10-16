«Они готовы отдать всё, что у них есть». Яннис Адетокунбо — об игроках «Майами»

Греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо заявил, что после перехода в команду ему стало понятно, почему «Хит» на протяжении многих лет остаются неудобным соперником.

«15-й парень, 18-й парень в составе будут готовы играть. Мы работаем так усердно, и они набирают такую отличную форму. Когда они выходят на площадку, они готовы отдать всё, что у них есть. Они как голодные собаки. Такую собаку трудно уложить. Когда ты тренируешься шесть, семь, восемь месяцев, то, как они подходят к игре, как они подходят к работе, — такую собаку трудно уложить», — приводит слова Адетокунбо Heat Diehards в социальной сети Х.

Напомним, 31-летний Адетокунбо перешёл в «Майами» из «Милуоки Бакс» в межсезонье. Этот обмен стал одной из самых громких сделок лета.