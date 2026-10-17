Евролига: результаты матчей 16 октября

В пятницу, 16 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся первый игровой день 6-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Евролига. Результаты матчей на 16 октября:

«Бешикташ» – «Бавария» – 95:87;

«Жальгирис» – «Анадолу Эфес» – 70:85;

«Црвена Звезда» – «Париж» – 90:81;

«Панатинаикос» – «Хапоэль» Тель-Авив – 81:91;

«Виртус» Болонья – «Баскония» – 86:78;

«Барселона» – «Олимпиакос» – 100:105 (ОТ).

Свой дебютный матч в роли главного тренера после возвращения в «Басконию» проведёт Велимир Перасович, который с 2021 по 2026 год руководил казанским УНИКСом.