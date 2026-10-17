15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он игрок топ-10 в НБА, когда здоров». Кендрик Перкинс — о Тайризе Халибёртоне

«Он игрок топ-10 в НБА, когда здоров». Кендрик Перкинс — о Тайризе Халибёртоне
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс заявил, что разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон является игроком топ-10 в лиге, когда находится в оптимальной физической форме.

«Прямо сейчас, если бы я строил команду, Тайриз Халибёртон был бы для меня предпочтительнее Донована Митчелла. Я бы начал команду с ним, а не с Кевина Дюрэнта. И даже неважно — с Девином Букером. Смысл в том, что когда мы упоминаем Энтони Эдвардса, когда мы упоминаем Луку Дончича, когда мы упоминаем Джейлена Брансона, нам нужно, чёрт возьми, упоминать и Тайриза Халибёртона. Когда Тайриз здоров, он точно входит в десятку лучших в лиге», — приводит слова Перкинса NBA Courtside в социальной сети Х.

Материалы по теме
Тайриз Халибёртон: я здоров. Я готов на все 100%
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android