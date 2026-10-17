«Он игрок топ-10 в НБА, когда здоров». Кендрик Перкинс — о Тайризе Халибёртоне

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс заявил, что разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон является игроком топ-10 в лиге, когда находится в оптимальной физической форме.

«Прямо сейчас, если бы я строил команду, Тайриз Халибёртон был бы для меня предпочтительнее Донована Митчелла. Я бы начал команду с ним, а не с Кевина Дюрэнта. И даже неважно — с Девином Букером. Смысл в том, что когда мы упоминаем Энтони Эдвардса, когда мы упоминаем Луку Дончича, когда мы упоминаем Джейлена Брансона, нам нужно, чёрт возьми, упоминать и Тайриза Халибёртона. Когда Тайриз здоров, он точно входит в десятку лучших в лиге», — приводит слова Перкинса NBA Courtside в социальной сети Х.