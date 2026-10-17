Тренер «Зенита» Иванович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Матч состоится 18 октября в Краснодаре.

«Локомотив» — молодая и атлетичная команда, которая играет в современный баскетбол. Они быстро переходят из защиты в атаку, выглядят укомплектованным коллективом. Наша задача остановить эти прорывы и надёжно сыграть в защите. Это путь к успеху в предстоящей игре. Безусловно, нужно сыграть внимательнее с их лидерами — Миллером, Куином. Стоит отметить опытного Найта. Они здорово работают на подборах в нападении, а их «большие» игроки умеют открываться на периметре», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».