15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Иванович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань»

Тренер «Зенита» Иванович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Матч состоится 18 октября в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» — молодая и атлетичная команда, которая играет в современный баскетбол. Они быстро переходят из защиты в атаку, выглядят укомплектованным коллективом. Наша задача остановить эти прорывы и надёжно сыграть в защите. Это путь к успеху в предстоящей игре. Безусловно, нужно сыграть внимательнее с их лидерами — Миллером, Куином. Стоит отметить опытного Найта. Они здорово работают на подборах в нападении, а их «большие» игроки умеют открываться на периметре», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
«Неважно, кто ты». Новичок «Зенита» Айк Ирэбу высказался о главном тренере Ивановиче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android