Энтони Эдвардс: всё в моей жизни основано на том, что я могу сделать для завоевания титула

Звёздный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, что главной мотивацией для него является титул НБА.

«У меня нет какой-то там надежды. У меня есть только воля и решимость. Я целиком состою из воли. Моя логика проста: «Не считаю, что этот парень лучше меня. Не считаю, что они способны обыграть меня и мою команду». Как-то так. Против кого бы мы ни выстроились на паркете, никто не сможет встать передо мной и заявить, что их команда нас одолеет. Я не надеюсь. Ни о чём не мечтаю. Это чистая воля и решимость. И мы будем доказывать это каждый вечер.

Всё упирается только в перстень. Я просыпаюсь каждый день, иду в зал, тренируюсь, иду на процедуры, работаю с весами, затем снова иду в зал, снова тренируюсь, процедуры, веса. Абсолютно все в моей жизни основано на том, что я могу сделать для завоевания титула. И дело не в том, что я пашу только ради самого факта получения перстня. Я тренируюсь ради того, чтобы пройти через все взлеты и падения, которые в итоге приведут меня к этому чемпионству», — приводит слова Эдвардса kalshihoops в социальной сети Х.