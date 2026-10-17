Тренер МБА Вознюк поделился ожиданиями от матча с «Автодором» в Единой лиге

Главный тренер МБА Сергей Вознюк высказался о предстоящем матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ. Встреча состоится 18 октября в Саратове.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался МБА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы отдали много сил, как физических, так и эмоциональных, в победной игре с «Бетсити Пармой», но этот матч уже в прошлом. Мы не оборачиваемся назад, все мысли о подготовке к «Автодору». Это сильный соперник, команда, которая хорошо играет в первую очередь дома. С приходом нового главного тренера волжане демонстрируют несколько иной стиль — саратовцы хотят играть в быстрый баскетбол с агрессивной защитой. Мы же должны показывать свои сильные стороны.

В первую очередь нужно быть собранными и сконцентрированными в стартовой четверти, не допускать таких ошибок, которые имели место в матче против пермяков. Знаем, что в «Кристалл» всегда приходит много болельщиков, чтобы поддержать свою команду, но мы готовы дать бой. Сегодня наш день начался в половине пятого утра, плюс рейс в Саратов задержали на пять часов, так что дорога получилась длинной. К счастью, мы уже на месте и полностью погружены в подготовку к матчу, чтобы завтра показать свою игру», — приводит слова Вознюка пресс-служба МБА.