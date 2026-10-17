Тренер «Автодора» Вергун поделился ожиданиями от матча с МБА в Единой лиге

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча с МБА в Единой лиге ВТБ. Встреча состоится 18 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался МБА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«К сожалению, не сможем рассчитывать на Сашу Евсеева. Он отличный лидер и настоящий боец. Хотелось бы пожелать ему скорейшего восстановления. Это ощутимая потеря для нас, и поэтому всем без исключения придётся играть и за себя, и за капитана. Москвичи очень хорошо смотрятся на старте сезона, несмотря на свои проблемы с составом. Это доказывает высокий уровень их потенциала и амбиций, подкреплённых качественной работой и командной игрой. Готовимся играть на своём максимуме и уверены, что с домашней поддержкой «Кристалла» нам по силам любые задачи», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».