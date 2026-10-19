15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Симмонс: меня уже сбивали с ног, но каждый раз я находил в себе силы подняться

Симмонс: меня уже сбивали с ног, но каждый раз я находил в себе силы подняться
Комментарии

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Бен Симмонс высказался о травме ахиллова сухожилия, из-за которой пропустит сезон-2026/2027, и обратился к фанатам.

«Раньше я уже сталкивался с трудностями, которые испытывали меня морально, физически и эмоционально, и каждый раз находил способ их преодолеть. Эта травма — ещё одна глава моего пути, а не конец моей истории. Нелегко оставаться вдали от любимого дела, особенно после всего, что мне пришлось пройти, чтобы вернуться сюда. Но если я чему-то и научился, так это тому, что трудности не определяют тебя.

Важно то, как ты на них реагируешь. Меня уже сбивали с ног, но каждый раз я находил в себе силы подняться. На этот раз всё будет так же», — написал Симмонс на своей странице в социальных сетях.

Ранее «Чемпионат» подробно рассказал о ситуации Симмонса:
Год без НБА, два матча — и снова операция. Кошмар бывшей звезды лиги продолжается
Год без НБА, два матча — и снова операция. Кошмар бывшей звезды лиги продолжается
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android