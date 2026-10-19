15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Покушевски назвал ключевые моменты в матче «Локомотива-Кубань» с «Зенитом»

Алексей Покушевски назвал ключевые моменты в матче «Локомотива-Кубань» с «Зенитом»
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Алексей Покушевски поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» и отметил командную игру краснодарцев в концовке встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
73 : 72
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Покушевски - 14, Найт - 12, Лопатин - 12, Темиров - 7, Самойленко - 4, Квитковских - 3, Абдулбасиров - 2, Ведищев, Ворсулев, Барашков, Фирсов
Зенит: Жбанов - 17, Ирэбу - 13, Ледлум - 10, Мартюк - 8, Роберсон - 8, Карасёв - 7, Пойтресс - 5, Д. Кулагин - 2, Емченко - 2, Евстафьев, Чикишев

«Были, конечно, моменты. В конце второй четверти «Локомотив» сыграл хорошо и создал отрыв. В третьей четверти уже «Зенит» играл хорошо и подобрался на расстояние трёх очков. Но в концовке вся команда «Локомотива» собралась как следует, сыграла вместе и совершила несколько оборонительных остановок.

К тому же стоит отметить, что команда забила все штрафные — это очень хороший показатель. Но матч продолжался все 40 минут. Все 40 минут были интенсивными, и очень сложно выделить какой-то один ключевой момент», — сказал Покушевски во время пресс-конференции.

Следите за повесткой Единой лиги на «Чем