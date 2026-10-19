Алексей Покушевски назвал ключевые моменты в матче «Локомотива-Кубань» с «Зенитом»

Форвард «Локомотива-Кубань» Алексей Покушевски поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» и отметил командную игру краснодарцев в концовке встречи.

«Были, конечно, моменты. В конце второй четверти «Локомотив» сыграл хорошо и создал отрыв. В третьей четверти уже «Зенит» играл хорошо и подобрался на расстояние трёх очков. Но в концовке вся команда «Локомотива» собралась как следует, сыграла вместе и совершила несколько оборонительных остановок.

К тому же стоит отметить, что команда забила все штрафные — это очень хороший показатель. Но матч продолжался все 40 минут. Все 40 минут были интенсивными, и очень сложно выделить какой-то один ключевой момент», — сказал Покушевски во время пресс-конференции.