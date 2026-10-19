Перкинс: Купер Флэгг — это талант поколения

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт и аналитик, американец Кендрик Перкинс высказался о форварде «Даллас Маверикс» соотечественнике Купере Флэгге.

«Купер Флэгг настолько хорош, что перевёлся в старший класс, чтобы быстрее окончить старшую школу. Эй Джей Дибанца не был номером один… Купер Флэгг был настолько хорош и так доминировал, что, будучи лучшим в классе Эй Джея Дибанцы и Дэрррина Питерсона, решил: «К чёрту всё, я перехожу в следующий класс». И стал лучшим игроком уже там.

Я не имею ничего против Эй Джея Дибанцы. Просто я считаю, что Купер Флэгг это талант поколения. И я не думаю так про Эй Джея», — сказал Перкинс в подкасте Road Trippin’ Show.