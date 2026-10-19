15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо: отказываюсь вести себя как знаменитость. Хочу жить как обычный человек

Яннис Адетокунбо: отказываюсь вести себя как знаменитость. Хочу жить как обычный человек
Комментарии

Греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо заявил, что отказывается соответствовать образу «звезды НБА» и предпочитает жить обычной жизнью, несмотря на свою известность.

«Стараюсь быть настолько вежливым, насколько могу, пока у меня есть силы — в некоторые дни я вымотан из-за того, что я отец и баскетболист. Наши дети этого не выбирали — они должны выбирать сами, не навязывайте им это. Я летаю на самолётах, вчера ходил с детьми в кино, хожу в продуктовый магазин.

Я отказываюсь от этого восприятия «он суперзвезда НБА, он не должен этого делать» — нет, я человек. Если я хочу пройтись по улице, то я пройдусь по улице. Если люди будут меня беспокоить, я просто скажу: «Не сейчас, я просто гуляю по улице с семьёй», — приводит слова Адетокунбо The HEAT Realm в социальной сети Х.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо рассказал о визите президента «Майами» в Грецию