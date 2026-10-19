«Очень доволен тем, что он даёт команде». Тренер «Майами» Споэльстра — о Клэе Томпсоне

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о новичке команды Клэе Томпсоне, отметив, что не переживает из-за проблем с броском в предсезонке, и подчеркнул, что его вдохновляет всё остальное, что защитник привносит в игру.

«Я очень доволен тем, что Клэй даёт нашей команде. Во-первых, это то самое «притяжение», о котором я уже говорил и которое он заслужил за всю свою карьеру. Соперники всегда будут защищаться против него особым образом.

Во-вторых, мне кажется, что в последней паре матчей мы организовали для него несколько действительно отличных возможностей для броска. Все снайперы через такое проходят. Он всё ещё набирает форму и ищет свой ритм. С ним всё будет в полном порядке. На самом деле, меня очень обнадёживает всё то остальное, что он делает для нас, помимо бросков из-за дуги», – приводит слова Споэльстры Sun Sentinel.