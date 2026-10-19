Стоимость билетов на первый домашний матч «Филадельфии» выросла с $ 20 до $ 145

Минимальная стоимость билета на домашний матч открытия «Филадельфии Сиксерс» с «Кливленд Кавальерс» в новом сезоне выросла с $ 20 до $ 145 по сравнению с прошлым годом, сообщает портал Legion Hoops со ссылкой на данные TickPick. Такой рост цен связывают с переходом в команду звёздного американского форварда Леброна Джеймса.

По данным билетного оператора, в прошлом сезоне самый дешёвый билет на первую домашнюю игру «Сиксерс» стоил $ 20, тогда как на открытие нового сезона цена выросла более чем в семь раз.

Напомним, в межсезонье-2026 41-летний Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.