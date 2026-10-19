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«Он начинал тренировки в зале в 5:30 утра». Президент «Далласа» — о трудолюбии Леброна

«Он начинал тренировки в зале в 5:30 утра». Президент «Далласа» — о трудолюбии Леброна
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Президент «Даллас Маверикс» Масаи Уджири рассказал о трудолюбии форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса, заявив, что именно самоотдача позволяет 41-летнему баскетболисту так долго оставаться в НБА.

«Я был в Лас-Вегасе на Летней лиге НБА. Обычно наши тренеры начинают заниматься с некоторыми игроками заранее. В тот день я хотел потренироваться вместе с ним, и мы приехали очень рано, потому что они начинали в 5:30 утра. Мы были в зале, и Леброн тоже был там. И он шёл на беговой дорожке спиной вперёд, а его тренеры и люди, с которыми он долже