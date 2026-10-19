Форвард «Локо» Лопатин оценил свою игру на позиции центрового

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Лопатин прокомментировал победу над «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ (73:72), отметив, что четвёртая четверть получилась для краснодарцев смазанной.

— Четвёртая четверть получилась для «Локо» смазанной. Что пошло не так?

— Сложно вот так сразу сказать. В итоге мы всё-таки выиграли, а ошибки разберёт наш тренерский штаб и расскажет нам, где в чём добавить. Понятное дело, что всегда есть к чему стремиться, поэтому будем работать, становиться лучше.

— Пока отсутствует Аден Хаджибегович, ты часто играешь центрового. Насколько тебе это сложно?

— Ну, главное — играть. У меня были в ДЮБЛе и в молодёжке отрезки, когда я играл центрового, так что мне это знакомо. Я рад, что нахожусь на площадке, и без разницы, какая у меня позиция — стараюсь делать всё как можно лучше, — пр