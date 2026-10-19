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Форвард «Локо» Лопатин оценил свою игру на позиции центрового

Форвард «Локо» Лопатин оценил свою игру на позиции центрового
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Лопатин прокомментировал победу над «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ (73:72), отметив, что четвёртая четверть получилась для краснодарцев смазанной.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
73 : 72
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Покушевски - 14, Найт - 12, Лопатин - 12, Темиров - 7, Самойленко - 4, Квитковских - 3, Абдулбасиров - 2, Ведищев, Ворсулев, Барашков, Фирсов
Зенит: Жбанов - 17, Ирэбу - 13, Ледлум - 10, Мартюк - 8, Роберсон - 8, Карасёв - 7, Пойтресс - 5, Д. Кулагин - 2, Емченко - 2, Евстафьев, Чикишев

— Четвёртая четверть получилась для «Локо» смазанной. Что пошло не так?
— Сложно вот так сразу сказать. В итоге мы всё-таки выиграли, а ошибки разберёт наш тренерский штаб и расскажет нам, где в чём добавить. Понятное дело, что всегда есть к чему стремиться, поэтому будем работать, становиться лучше.

— Пока отсутствует Аден Хаджибегович, ты часто играешь центрового. Насколько тебе это сложно?
— Ну, главное — играть. У меня были в ДЮБЛе и в молодёжке отрезки, когда я играл центрового, так что мне это знакомо. Я рад, что нахожусь на площадке, и без разницы, какая у меня позиция — стараюсь делать всё как можно лучше, — пр