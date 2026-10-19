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«Я буду много молиться». Тренер «Филадельфии» Нёрс — о предстоящем сезоне НБА

«Я буду много молиться». Тренер «Филадельфии» Нёрс — о предстоящем сезоне НБА
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс рассказал, как собирается управлять командой с несколькими звёздными игроками и справляться с возросшими ожиданиями, признав, что не сможет избежать ошибок.

«В целом придерживаюсь такого подхода: буду очень много работать. Меня не пугает количество минут и часов, которые на это потребуются. Это часть моей работы. Я буду готовиться, продолжать готовиться и готовить команду. Это моя работа. Знаю, что буду ошибаться.

Просто невозможно принимать столько решений каждый день и в каждой игре и при этом не ошибаться. Поэтому я буду признавать свои ошибки, когда буду их совершать, и переходить к следующему решению, стараясь каждый раз принимать лучшее решение, какое только могу. И я буду много молиться», – приводит слова Нёрса The Athletic.

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