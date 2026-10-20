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Джейлен Брансон высказался о целях «Нью-Йорк Никс» в предстоящем сезоне НБА

Джейлен Брансон высказался о целях «Нью-Йорк Никс» в предстоящем сезоне НБА
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высказался о настрое команды на предстоящий сезон НБА.

«Каждый сезон — это возможность, чтобы достичь новых вершин. Когда люди говорят, что мы «защищаем титул»… это один из способов смотреть на вещи. Это то, что мы выиграли, мы оставили это в прошлом, и теперь мы просто пытаемся атаковать очередную цель», — приводит слова Брансона SNY Knicks в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне «Никс» стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс» (4-1), а Брансон был признан самым ценным игроком финала.

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