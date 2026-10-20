Бен Симмонс останется в «Сакраменто», несмотря на разрыв ахилла — инсайдер

«Сакраменто Кингз» не планирует отчислять разыгрывающего Бена Симмонса, который пропустит остаток сезона-2026/2027 из-за разрыва ахиллова сухожилия, сообщает журналист Джон Холлинджер.

«Причина заключается в правиле продолжения выплаты зарплаты, согласно которому игроки с негарантированными контрактами, получившие травму, должны продолжать получать деньги до полного восстановления. Примечательно, что эта защита не распространяется на баскетболистов, подписавших контракты на тренировочный сбор. По ним гарантированы выплаты только в размере до $ 15 тыс. Однако Симмонс подписал контракт другого типа.

В результате Симмонс будет числиться в платёжной ведомости «Сакраменто» с зарплатой $ 2,45 млн на протяжении всего сезона независимо от того, отчислит его клуб или нет. Поэтому не стоит удивляться, если «Кингз» сохранят игрока в составе и попытаются использовать его контракт в обмене.

При этом «Сакраменто» находится на $ 3,1 млн ниже порога налога на роскошь. Этого достаточно, чтобы клуб при необходимости мог подписать ещё одного игрока и заполнить свободное 15-е место в составе», — говорится в публикации. The New York Times.