НБА представила рейтинг силы команд перед стартом сезона-2026/2027

НБА опубликовала рейтинг силы команд (Power Rankings) перед началом сезона-2026/2027. Первое место в списке занял «Сан-Антонио Спёрс», вторым стал чемпион прошлого года «Оклахома-Сити Тандер», а тройку лидеров замкнул действующий обладатель титула «Нью-Йорк Никс».

Полный рейтинг силы команд НБА перед стартом сезона:

1. «Сан-Антонио Спёрс».

2. «Оклахома-Сити Тандер».

3. «Нью-Йорк Никс».

4. «Филадельфия Сиксерс».

5. «Бостон Селтикс».

6. «Хьюстон Рокетс».

7. «Кливленд Кавальерс».

8. «Торонто Рэпторс».

9. «Денвер Наггетс».

10. «Детройт Пистонс».

11. «Миннесота Тимбервулвз».

12. «Лос-Анджелес Лейкерс».

13. «Майами Хит».

14. «Индиана Пэйсерс».

15. «Орландо Мэджик».

16. «Атланта Хоукс».

17. «Финикс Санз».

18. «Юта Джаз».

19. «Портленд Трэйл Блэйзерс».

20. «Даллас Маверикс».

21. «Вашингтон Уизардс».

22. «Шарлотт Хорнетс».

23. «Мемфис Гриззлиз».

24. «Голден Стэйт Уорриорз».

25. «Лос-Анджелес Клипперс».

26. «Нью-Орлеан Пеликанс».

27. «Чикаго Буллз».

28. «Бруклин Нетс».

29. «Милуоки Бакс».

30. «Сакраменто Кингз».