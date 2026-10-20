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Джейден Макдэниелс договорился о продлении контракта с «Миннесотой» — ESPN

Джейден Макдэниелс договорился о продлении контракта с «Миннесотой» — ESPN
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Джейден Макдэниелс договорился о продлении контракта на один год, сообщает ESPN.

По информации ресурса, сумма контракта составила $ 40 млн. Соглашение позволит Макдэниелсу оставаться в команде до конца сезона-2029/2030, а также даст ему возможность снова договориться о продлении в 2028 году с зарплатой, равной 140% от действующей.

Джейдену Макдэниелсу 26 лет. Американец дебютировал в НБА в 2020 году, будучи выбранным на драфте под 28-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего в результате обмена перешёл в «Миннесоту Тимбервулвз».

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