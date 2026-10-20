«Баскония» выплатит € 2 млн новичку «Зенита» Маркусу Ховарду за расторжение контракта

«Баскония» выплатит американскому защитнику Маркусу Ховарду около € 2 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает El Correo.

Ховард покинул испанский клуб по взаимному согласию сторон, после чего в статусе свободного агента подписал двухлетнее соглашение с «Зенитом». Таким образом, петербургский клуб не платил за переход баскетболиста, однако «Баскония» обязана компенсировать ему часть средств по прежнему контракту. По информации источника, в соглашении Ховарда с клубом оставались текущий и следующий сезоны. За этот период защитник должен был получить около € 2 млн после уплаты налогов за первый сезон и немного больше за второй.

В «Зените» американец, как ожидается, будет зарабатывать около € 1 млн за сезон — примерно вдвое меньше, чем ему полагалось по контракту с «Басконией». В связи с этим испанский клуб согласился выплатить игроку около € 2 млн компенсации. По данным источника, деньги будут перечислять частями, а не единовременно. Сам Ховард также согласился отложить часть выплат, чтобы облегчить свой уход из клуба.