15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Баскония» выплатит € 2 млн новичку «Зенита» Маркусу Ховарду за расторжение контракта

«Баскония» выплатит € 2 млн новичку «Зенита» Маркусу Ховарду за расторжение контракта
Комментарии

«Баскония» выплатит американскому защитнику Маркусу Ховарду около € 2 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает El Correo.

Ховард покинул испанский клуб по взаимному согласию сторон, после чего в статусе свободного агента подписал двухлетнее соглашение с «Зенитом». Таким образом, петербургский клуб не платил за переход баскетболиста, однако «Баскония» обязана компенсировать ему часть средств по прежнему контракту. По информации источника, в соглашении Ховарда с клубом оставались текущий и следующий сезоны. За этот период защитник должен был получить около € 2 млн после уплаты налогов за первый сезон и немного больше за второй.

В «Зените» американец, как ожидается, будет зарабатывать около € 1 млн за сезон — примерно вдвое меньше, чем ему полагалось по контракту с «Басконией». В связи с этим испанский клуб согласился выплатить игроку около € 2 млн компенсации. По данным источника, деньги будут перечислять частями, а не единовременно. Сам Ховард также согласился отложить часть выплат, чтобы облегчить свой уход из клуба.

Материалы по теме
Экс лучший снайпер Евролиги — в «Зените»! Что известно о переходе Маркуса Ховарда
Экс лучший снайпер Евролиги — в «Зените»! Что известно о переходе Маркуса Ховарда