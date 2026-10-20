«Приближается к мужскому». Корстин — о развитии женского баскетбола

Трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, а ныне генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о развитии женского баскетбола.

«Прежде всего я вижу, что на высшем уровне появляются новые страны. Это показывает, насколько хорошо работают отдельные баскетбольные федерации. Когда играла я, Бельгия, например, не была такой сильной. Некоторые маленькие страны сейчас среди лучших. Испания и Соединённые Штаты по-прежнему на высоком уровне, что означает, что они продолжают работать и у них есть система, которая функционирует. То же самое касается Франции. Очень интересно открывать новые звёзды, молодых игроков, которые отлично играют на высшем уровне.

Баскетбол становится быстрее и физически требовательнее. Возможно, он приближается к мужскому баскетболу, но это нормально, это развитие игры. Женский баскетбол всегда был привлекательным, а теперь благодаря социальным сетям становится ещё привлекательнее, потому что мы можем лучше его продвигать», — приводит слова Корстин издание Meridian.