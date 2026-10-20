Моня объяснил, почему Козина заменили в сборной России на ближайший сбор

Руководитель департамента национальных команд Российской федерации баскетбола Сергей Моня объяснил, почему главный тренер «Динамо» Владивосток Сергей Козин не будет находиться в тренерском штабе сборной России на ноябрьском сборе.

— Вместо Сергея Козина с командой будет работать Алексей Жуков. Как прокомментируете это изменение в штабе?

— Сергей Козин сейчас во Владивостоке, он не смог приехать на сбор. Поэтому логистически было не очень целесообразно его приглашать. Он попросил пропустить этот сбор из‑за занятости в клубе и логистики. Ему во Владивостоке нужно привести все дела в единое целое. По этой причине Сергей не смог прибыть в расположение сборной. Зоран Лукич попросил Жукова себе в ассистенты, они прекрасно знакомы. Тут большое спасибо нужно сказать ЦСКА, который согласился и отпустил тренера, — приводит слова Мони «Матч ТВ».