«Покажу, кто тут финальный босс». Брукс затроллил Леброна в рекламе букмекерской конторы

30-летний канадский баскетболист Диллон Брукс, выступающий за команду НБА «Финикс Санз» на позиции атакующего защитника, в рекламе букмекерской конторы Kalshi затроллил четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»), являющегося лицом сервиса для прогнозов Polymarket.

«Я с нетерпением жду 31 декабря, чтобы показать миру, кто здесь финальный босс. Этот рекламный ролик Kalshi — только начало. Вы устали слышать о величайшем баскетболисте всех времён? Куда он уходит? За какую команду он играет в этом сезоне? Какой нелепый новый продукт он рекламирует? Лично я — да.