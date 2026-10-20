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«Покажу, кто тут финальный босс». Брукс затроллил Леброна в рекламе букмекерской конторы

«Покажу, кто тут финальный босс». Брукс затроллил Леброна в рекламе букмекерской конторы
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30-летний канадский баскетболист Диллон Брукс, выступающий за команду НБА «Финикс Санз» на позиции атакующего защитника, в рекламе букмекерской конторы Kalshi затроллил четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс»), являющегося лицом сервиса для прогнозов Polymarket.

«Я с нетерпением жду 31 декабря, чтобы показать миру, кто здесь финальный босс. Этот рекламный ролик Kalshi — только начало. Вы устали слышать о величайшем баскетболисте всех времён? Куда он уходит? За какую команду он играет в этом сезоне? Какой нелепый новый продукт он рекламирует? Лично я — да.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2026, четверг. 05:00 МСК