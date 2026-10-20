Президент УНИКСа Богачёв назвал срок возвращения Шведа после перелома кисти

Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв ответил, когда 37-летний звёздный российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за казанцев, вернётся на паркет после перелома кисти.

«Я думаю, что уже в ближайшее время вернётся Алексей. Он уже ходит на тренировки, рукой пока не бросает, пока она ещё в специальной манжетке, её он пока не нагружает. А так весь цикл в тренировках, кроме бросков, проходит. Я думаю, срок возвращения — это дней 10. Нормально идёт восстановление», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Швед получил перелом 29 сентября в дебютном матче регулярки сезона-2026/2027 с «Бетсити Пармой» (88:97). Изначально в команде заявили, что баскетболист выбыл на два месяца.