Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2026/2027

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2026/2026. Видео доступно на официальных ресурсах лиги.

Права на видео принадлежат Единой лиге. Посмотреть ролик можно в официальной группе Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте».

В десятку лучших моментов недели вошли: комбинация игроков «Динамо» Владивосток и данк Нэйта Полларда; обыгрыш и данк Луки Шаманича из УНИКСа; блок-шот Амата М'Бая (ЦСКА); блок-шот и очки в отрыве Евгения Белянкова («Енисей»); передача Маркоса Найта («Локомотив-Кубань»); аллей-уп Ксэвьера Ратэн-Мэйса на данк Дэвида Маккормака (УНИКС); данк Андрея Мартюка («Зенит»); аллей-уп Джеремайи Мартина на данк Би Джей Джонсона («Бетсити Парма»); блок-шот Алексея Покушевски («Локомотив-Кубань»); победный бросок на последних секундах Дмитрия Хвостова (МБА).