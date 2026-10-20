Букмекер объяснил контракт с Бруксом и решение высмеять Леброна в рекламном ролике

Директор по росту бизнеса букмекерской конторы Kalshi Китон Инглис объяснил решение компании подписать рекламный контракт с 30-летним канадским баскетболистом Диллоном Бруксом, выступающим за команду НБА «Финикс Санз» на позиции атакующего защитника, и высмеять Леброна Джеймса («Филадельфия Сиксерс») в дебютном рекламном ролике.

«Диллон Брукс никогда не стеснялся соперничества. Для этой кампании мы развили этот конфликт ещё на шаг дальше и дали болельщикам что-то, что они могли бы забрать домой. Это нелепо, это весело, и в этом весь смысл. Мы верим, что реклама должна быть чем-то, что люди действительно хотят смотреть и обсуждать», — приводит слова Инглиса издание Yahoo Sports.