«Развлечения — не про него». Отец Дёмина — о соблазнах Нью-Йорка

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал, как его сын проводит свободное время, проживая в Нью-Йорке.

— Нью-Йорк — город соблазнов. Обсуждали с Егором, как не поддаться им и сохранить фокус на профессиональной деятельности?

— Наоборот, стараюсь немножко раскачать его в сторону того, чтобы он позволял себе больше отдыхать и проводить досуг, переключаясь с баскетбола. Егор сильно сконцентрирован на игре. Какие-то развлечения — это точно не про него, — приводит слова Дёмина-старшего издание Metro.

Егор был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА — 2025.