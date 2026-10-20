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«Развлечения — не про него». Отец Дёмина — о соблазнах Нью-Йорка

«Развлечения — не про него». Отец Дёмина — о соблазнах Нью-Йорка
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Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал, как его сын проводит свободное время, проживая в Нью-Йорке.

— Нью-Йорк — город соблазнов. Обсуждали с Егором, как не поддаться им и сохранить фокус на профессиональной деятельности?
— Наоборот, стараюсь немножко раскачать его в сторону того, чтобы он позволял себе больше отдыхать и проводить досуг, переключаясь с баскетбола. Егор сильно сконцентрирован на игре. Какие-то развлечения — это точно не про него, — приводит слова Дёмина-старшего издание Metro.

Егор был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА — 2025.

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